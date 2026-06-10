Фото: полиция

ДТП произошло 9 июня около 15:00 на трассе Н-16 вблизи города Шпола

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ВАЗ-2107" не учел дорожную обстановку, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Range Rover, за рулем которого находился 42-летний мужчина. От удара иномарка вылетела с дороги в кювет.

В результате аварии 52-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте. Водитель Range Rover не пострадал, после осмотра врачей госпитализация ему не понадобилась.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, ночью 8 июня на Львовщине Tesla вылетела в кювет и разбилась вдребезги. От полученных травм 20-летний юноша погиб, еще четверо парней пострадали.