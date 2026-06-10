Фото: полиция

ДТП произошло 9 июня около 18:30 в селе Песчаное Кременчугского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись грузовой автомобиль MAN, под управлением 33-летнего водителя, и маршрутка с 67-летним водителем.

В результате ДТП получили травмы 43-летняя и 59-летняя пассажирки маршрутки. Их доставили в больницу.

Обстоятельства и причины происшествия выясняет полиция.

Напомним, ночью 8 июня на Львовщине Tesla вылетела в кювет и разбилась вдребезги. От полученных травм 20-летний юноша погиб, еще четверо парней пострадали.