В Закарпатье чиновник РГА продавал бронирование от мобилизации

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник обещал "снять с розыска" ТЦК и оформить фиктивное бронирование из-за трудоустройства на критически важное предприятие. Клиентов он искал из-за мужчин, которые находились в розыске из-за нарушения военного учета и хотели избежать мобилизации.

За свою "помощь" с розыском чиновник требовал 1500 долларов США. Еще 3500 долларов он просил уже за трудоустройство и оформление бронирования от мобилизации через одно из учебных заведений.

"После получения денег подозреваемый получал необходимые документы, обещал успешное оформление "брони" и даже присылал фотографии якобы поданных документов через систему "Действие". Также один из "клиентов" получил удостоверение волонтера благотворительного фонда, которое, по словам подозреваемого, должно было помочь беспрепятственно передвигаться по территории Украины", - говорят в прокуратуре.

Чиновник получил подозрение.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.