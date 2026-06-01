11:49  01 июня
В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы
09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 15:35

В Закарпатье чиновник РГА продавал бронирование от мобилизации

01 июня 2026, 15:35
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Чиновник Мукачевской РГА получил подозрение от правоохранителей. Речь идет о схеме незаконного уклонения от мобилизации

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник обещал "снять с розыска" ТЦК и оформить фиктивное бронирование из-за трудоустройства на критически важное предприятие. Клиентов он искал из-за мужчин, которые находились в розыске из-за нарушения военного учета и хотели избежать мобилизации.

За свою "помощь" с розыском чиновник требовал 1500 долларов США. Еще 3500 долларов он просил уже за трудоустройство и оформление бронирования от мобилизации через одно из учебных заведений.

"После получения денег подозреваемый получал необходимые документы, обещал успешное оформление "брони" и даже присылал фотографии якобы поданных документов через систему "Действие". Также один из "клиентов" получил удостоверение волонтера благотворительного фонда, которое, по словам подозреваемого, должно было помочь беспрепятственно передвигаться по территории Украины", - говорят в прокуратуре.

Чиновник получил подозрение.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
прокуратура уклонение от мобилизации Закарпатье
На Буковине уклонистам продавали "путевку волонтера" за границу за 10 тысяч долларов
01 июня 2026, 14:45
Одессит за 8 тысяч долларов продал "свободный путь за границу"
29 мая 2026, 21:00
Прокуратура через суд вернула в бюджет Киева 345 тысяч гривен переплаты за "фиктивные" работы
29 мая 2026, 16:56
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Днепре ТЦК выбросили из буса мужчину, которому стало плохо, и оставили у помойки
01 июня 2026, 16:05
Атака на Запорожье: российские оккупанты ударили БпЛА по Вольнянску
01 июня 2026, 15:49
Авиаудар по жилым домам в Дружковке: пятеро раненых и значительные разрушения
01 июня 2026, 15:40
Россияне дроном атаковали медучреждение в Конотопе
01 июня 2026, 15:20
Нецелевые расходы почти на 100 миллионов: на Львовщине чиновник получил подозрение от НАБУ
01 июня 2026, 15:05
На Буковине уклонистам продавали "путевку волонтера" за границу за 10 тысяч долларов
01 июня 2026, 14:45
Пограничники дронами "разнесли" укрытие россиян
01 июня 2026, 13:55
Жуткая находка на Полтавщине: в колодце обнаружили тело мужчины
01 июня 2026, 13:45
Хотел место на лавке: в Сумах мужчина открыл огонь по детям – шестеро несовершеннолетних ранены
01 июня 2026, 13:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »