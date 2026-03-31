31 марта 2026, 05:37

Фальшивое опекунство и бронирование на заводе: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации

СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы для избежания призыва

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Киевской области разоблачили директора оборонного предприятия, торговавшего фальшивыми удостоверениями стратегического объекта ОПК. Эти подделки клиенты планировали показывать правоохранителям и представителям ТЦК во избежание мобилизации. Для реализации сделки чиновник привлек двух своих знакомых, которые занимались поиском клиентов и передавали ему деньги.

Также в области задержали дельца, наладившего канал нелегального выезда мужчин в ЕС. Чтобы беспрепятственно проходить проверки на блокпостах, он использовал удостоверение добровольца тербороны. Его задержали при попытке вывезти очередного клиента из Белой Церкви к западной границе.

Во Львовской области разоблачили еще двух фигурантов. Одной из них оказалась представительница комиссии по рассмотрению вопросов предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Чиновница вместе с сыном – бывшим чиновником ТЦК, за деньги помогала уклонистам оформлять документы на опекунство над родственниками, якобы нуждающимися в уходе.

В Черкассах задержали местного жителя, который за деньги оформлял фиктивные справки об инвалидности. К схеме он привлек врача одного из медучреждений и гарантировал влияние на экспертную комиссию для получения нужной группы инвалидности.

Еще одну схему организовала преподавательница лицея. Через знакомых медиков она оформляла женщинам фальшивые диагнозы и группы инвалидности. Это позволяло их родственникам избегать мобилизации.

Фигурантам объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Напомним, на Волыни будут судить шестерых пограничников, которые помогли выехать в Польшу более 150 мужчинам.

