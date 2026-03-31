СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы для избежания призыва

В Киевской области разоблачили директора оборонного предприятия, торговавшего фальшивыми удостоверениями стратегического объекта ОПК. Эти подделки клиенты планировали показывать правоохранителям и представителям ТЦК во избежание мобилизации. Для реализации сделки чиновник привлек двух своих знакомых, которые занимались поиском клиентов и передавали ему деньги.

Также в области задержали дельца, наладившего канал нелегального выезда мужчин в ЕС. Чтобы беспрепятственно проходить проверки на блокпостах, он использовал удостоверение добровольца тербороны. Его задержали при попытке вывезти очередного клиента из Белой Церкви к западной границе.

Во Львовской области разоблачили еще двух фигурантов. Одной из них оказалась представительница комиссии по рассмотрению вопросов предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Чиновница вместе с сыном – бывшим чиновником ТЦК, за деньги помогала уклонистам оформлять документы на опекунство над родственниками, якобы нуждающимися в уходе.

В Черкассах задержали местного жителя, который за деньги оформлял фиктивные справки об инвалидности. К схеме он привлек врача одного из медучреждений и гарантировал влияние на экспертную комиссию для получения нужной группы инвалидности.

Еще одну схему организовала преподавательница лицея. Через знакомых медиков она оформляла женщинам фальшивые диагнозы и группы инвалидности. Это позволяло их родственникам избегать мобилизации.

Фигурантам объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

