Атака на Запорожье: российские оккупанты ударили БпЛА по Вольнянску
Российские войска 1 июня атаковали беспилотником Вольнянск в Запорожском районе. В результате удара пострадал 60-летний мужчина
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Потерпевшему, получившему ранения, оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из-за атаки повреждено учреждение социальной инфраструктуры.
Спасатели ликвидировали последствия обстрелов.
Напомним, что российские военные 1 июня прицельно ударили дроном по больнице в Конотопе Сумской области .
01 июня 2026
