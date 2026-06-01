01 июня 2026, 15:40

Авиаудар по жилым домам в Дружковке: пятеро раненых и значительные разрушения

Фото: Донецкая областная прокуратура
В Донецкой области сегодня, 1 июня, российские оккупационные войска совершили атаку на Дружковку, применив три авиабомбы ФАБ-250 с модулями планирования

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews .

В понедельник, 1 июня, российские войска сбросили три авиабомбы ФАБ-250 с унифицированным модулем планировки и коррекции на многоквартирные дома.

Получили телесные повреждения пять человек в возрасте от 20 до 68 лет. У четырех мужчин и женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга.

Повреждены пять многоквартирных домов.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что российские военные 1 июня прицельно ударили дроном по больнице в Конотопе Сумской области .

