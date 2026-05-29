Одессит за 8 тысяч долларов продал "свободный путь за границу"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.



Как выяснили правоохранители, мужчина придумал схему переправки "клиента" в Молдову через транзитный участок трассы Одесса – Рени. За свои услуги организатор попросил 8 тысяч долларов.



За эти деньги "клиент" получил подержанный автомобиль, маршрут и сопровождение. Знакомый организатор прошел контроль, после чего нарушитель сел за руль и уехал к границе. Однако на контрольном посту пограничники остановили автомобиль.



Теперь устроитель схемы получил подозрение.

