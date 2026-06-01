Россияне дроном атаковали медучреждение в Конотопе
Российские военные 1 июня прицельно ударили дроном по больнице в Конотопе Сумской области
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, передает RegioNews .
"Кацапы только что ударили по нашей больнице! Это было не падение шахеда, как некоторые пишет, а именно удар! Он заходил на удар именно по больнице!"
По его словам, повреждено здание больницы.
"Просто чудом и благодаря Богу жертв и пострадавших нет", - добавил городской голова.
Напомним, что за прошедшие сутки российские войска наносили удары по общинам Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.
01 июня 2026
