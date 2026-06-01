01 червня 2026, 15:35

На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації

Фото: прокуратура
Чиновник Мукачівської РДА отримав підозру від правоохоронців. Йдеться про схему незаконного ухилення від мобілізації

Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник обіцяв "зняти з розшуку" ТЦК та оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливе підприємство. Клієнтів він шукав через чоловіків, які перебували у розшуку через порушення військового обліку та хотіли уникнути мобілізації.

За свою "допомогу" з розшуком чиновник вимагав 1 500 доларів США. Ще 3 500 доларів він просив уже за працевлаштування та оформлення бронювання від мобілізації через один із навчальних закладів.

"Після отримання грошей підозрюваний отримував необхідні документи, обіцяв успішне оформлення "броні" та навіть надсилав фотографії нібито поданих документів через систему "Дія". Також один з "клієнтів" отримав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке, за словами підозрюваного, мало допомогти безперешкодно пересуватись територією України", - кажуть в прокуратурі.

Чиновник отримав підозру.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
