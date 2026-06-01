На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації

За даними слідства, чиновник обіцяв "зняти з розшуку" ТЦК та оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливе підприємство. Клієнтів він шукав через чоловіків, які перебували у розшуку через порушення військового обліку та хотіли уникнути мобілізації.

За свою "допомогу" з розшуком чиновник вимагав 1 500 доларів США. Ще 3 500 доларів він просив уже за працевлаштування та оформлення бронювання від мобілізації через один із навчальних закладів.

"Після отримання грошей підозрюваний отримував необхідні документи, обіцяв успішне оформлення "броні" та навіть надсилав фотографії нібито поданих документів через систему "Дія". Також один з "клієнтів" отримав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке, за словами підозрюваного, мало допомогти безперешкодно пересуватись територією України", - кажуть в прокуратурі.

Чиновник отримав підозру.

