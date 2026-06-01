На Буковине уклонистам продавали "путевку волонтера" за границу за 10 тысяч долларов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Главный организатор схемы искал клиентов через мессенджер. Для доставки клиентов за границу злоумышленники использовали автомобиль волонтеров. В частности, они придумали историю о том, что мужчины якобы прибыли в приграничье с волонтерской целью.

Один из участников схемы на микроавтобусе повез двух мужчин в сторону государственной границы с Молдовой. Однако пограничники их задержали. Впоследствии оказалось, что двое жителей Полтавы за нелегальный маршрут в Молдову заплатили по 10 тысяч долларов.

Напомним, что СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов.