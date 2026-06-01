11:49  01 июня
В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы
09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 14:45

На Буковине уклонистам продавали "путевку волонтера" за границу за 10 тысяч долларов

01 июня 2026, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пограничники разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы. "Клиенты" должны были заплатить организаторам 10 тысяч долларов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Главный организатор схемы искал клиентов через мессенджер. Для доставки клиентов за границу злоумышленники использовали автомобиль волонтеров. В частности, они придумали историю о том, что мужчины якобы прибыли в приграничье с волонтерской целью.

Один из участников схемы на микроавтобусе повез двух мужчин в сторону государственной границы с Молдовой. Однако пограничники их задержали. Впоследствии оказалось, что двое жителей Полтавы за нелегальный маршрут в Молдову заплатили по 10 тысяч долларов.

Напомним, что СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации пограничники
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Днепре ТЦК выбросили из буса мужчину, которому стало плохо, и оставили у помойки
01 июня 2026, 16:05
Атака на Запорожье: российские оккупанты ударили БпЛА по Вольнянску
01 июня 2026, 15:49
Авиаудар по жилым домам в Дружковке: пятеро раненых и значительные разрушения
01 июня 2026, 15:40
В Закарпатье чиновник РГА продавал бронирование от мобилизации
01 июня 2026, 15:35
Россияне дроном атаковали медучреждение в Конотопе
01 июня 2026, 15:20
Нецелевые расходы почти на 100 миллионов: на Львовщине чиновник получил подозрение от НАБУ
01 июня 2026, 15:05
Пограничники дронами "разнесли" укрытие россиян
01 июня 2026, 13:55
Жуткая находка на Полтавщине: в колодце обнаружили тело мужчины
01 июня 2026, 13:45
Хотел место на лавке: в Сумах мужчина открыл огонь по детям – шестеро несовершеннолетних ранены
01 июня 2026, 13:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »