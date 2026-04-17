17 апреля 2026, 08:38

Инсценировал собственную смерть: на Закарпатье задержан ключевой участник хакерской сети

Фото: ГБР
Правоохранители провели масштабную спецоперацию, во время которой на Закарпатье задержали ключевого соучастника международной киберпреступной группы

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, участники группировки обманули граждан и компании из США и стран Европы более чем на 100 миллионов долларов.

Хакеры использовали вредоносное ПО для похищения конфиденциальной информации и документов, после чего требовали выкуп за их возврат или неразглашение.

Правоохранители установили, что задержанный гражданин Украины отвечал в схеме вывода и легализации незаконно полученных средств. Чтобы избежать ответственности за границей, он скрывался в Украине и инсценировал собственную смерть. Злоумышленник использовал данные погибшего бездомного и организовал оформление свидетельства о смерти на свое имя.

В дальнейшем фигурант пользовался поддельными документами и жил под чужим именем. По информации следствия, незаконно полученные средства он легализовывал из-за приобретения дорогостоящего имущества, оформленного на родственников. Анализ финансовых операций показал значительное несоответствие между их доходами и стоимостью активов.

Местонахождение подозреваемого установили после длительной многоэтапной работы – правоохранители проанализировали крупные массивы данных, в том числе финансовые операции, а также разоблачили схему инсценировки смерти и использования фальшивых документов.

Фигуранта задержали и сообщили о подозрении по нескольким статьям:

  • организация подделки документов,
  • использование поддельных документов,
  • легализация доходов, полученных преступным путём.

Еще двоим его подельникам, задержанным ранее, также сообщили о подозрении в отмывании средств.

Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей.

В рамках расследования проведено более 30 обысков.

Правоохранители наложили арест на активы стоимостью более 11,1 миллионов долларов США. Среди них – жилые дома, квартиры, автомобили, наличные деньги (1 миллион долларов) и криптовалюта на сумму около 8,3 миллиона долларов.

Следователи устанавливают других участников преступной схемы и лиц, которые могли помогать подозреваемым скрываться в Украине.

Напомним, на Волыни обнаружили схему продажи домов, которые оформлялись как земельные участки. Правоохранители завершили досудебное расследование по умышленному уклонению от уплаты налогов. В государственный бюджет уже вернули более 4,5 миллионов гривен.

Закарпатье спецоперация ГБР хакеры фиктивные документы имущество автомобили данные
