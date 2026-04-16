В ГБР разоблачили "тайного" заместителя с миллионной зарплатой и роскошным имуществом семьи – Bihus.Info

Ростислав Пекарь садится в служебный автомобиль возле дома в "Золоче". Фото: Bihus.Info

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование журналистов.

Речь идет о Ростиславе Пекаре, чье имя не фигурирует ни на официальном сайте ГБР, ни в декларациях или публичных отчетах ведомства.

По данным расследования, Пекарь мог занять должность заместителя директора ГБР в 2025 году. При этом публичной информации о конкурсе на этот пост нет.

Журналисты отмечают, что, несмотря на отсутствие открытых упоминаний, чиновник получает значительную заработную плату – более 3 млн грн в год – и пользуется служебным автомобилем Toyota Prado.

До работы в ГБР Пекарь более 20 лет служил в налоговой милиции. В 2021 году перешел в Бюро, где, по данным журналистов, через несколько лет сделал стремительную карьеру от оперативного работника к заместителю директора.

Bihus.Info также обращает внимание на стремительный рост благосостояния семьи должностного лица. В частности, доходы компании его жены, по данным расследования, начали расти существенно после появления в декларациях. Затем она запустила бизнес в сфере косметики и зарегистрировала компанию в Польше.

ЖК "Einstein Concept House", в котором приобрела коммерцию теща Пекаря

Кроме того, семья Пекаря активно инвестировала в недвижимость: квартира в элитном ЖК в Киеве, офисные помещения, земельный участок, а также дом в коттеджном городке. Отдельные объекты недвижимости оформлены на отца и тещу должностного лица.

Также в расследовании идет речь о возможных связях между деятельностью ГБР и компаниями, получавшими государственные контракты в сфере кибербезопасности.

Сам Ростислав Пекарь в комментарии журналистам заявил, что не имеет внеслужебных связей с фигурантами упомянутых компаний, а также подчеркнул, что не участвует в закупочных процедурах.

