16 апреля 2026, 21:48

Появились подробности стрельбы в школе на Закарпатье

иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители расследуют стрельбу в учебном заведении Чопа как террористический акт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Закарпатской области.

По предварительным данным, подросток мог действовать под влиянием и психологическим давлением неустановленных лиц, с которыми контактировал через одного из мессенджеров, а познакомился через онлайн-игру. В частности, он сообщил о получении угроз по причинению вреда его близким в случае невыполнения выдвинутых требований.

Также установлено, что использованный пистолет является шумовым, переделанным под боевой.

"Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры", – отметили в полиции.

Напомним, на Закарпатье девятиклассник устроил стрельбу в школе. Парень достал пистолет и произвел два выстрела, в результате чего ранил одноклассника. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, а бежавшего после совершенного стрелка за считанные минуты остановили патрульные полицейские.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
