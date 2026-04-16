Появились подробности стрельбы в школе на Закарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Закарпатской области.

По предварительным данным, подросток мог действовать под влиянием и психологическим давлением неустановленных лиц, с которыми контактировал через одного из мессенджеров, а познакомился через онлайн-игру. В частности, он сообщил о получении угроз по причинению вреда его близким в случае невыполнения выдвинутых требований.

Также установлено, что использованный пистолет является шумовым, переделанным под боевой.

"Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры", – отметили в полиции.

Напомним, на Закарпатье девятиклассник устроил стрельбу в школе. Парень достал пистолет и произвел два выстрела, в результате чего ранил одноклассника. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, а бежавшего после совершенного стрелка за считанные минуты остановили патрульные полицейские.