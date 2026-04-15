На Закарпатье не пустили за границу отца троих детей: он пошел в суд

Пограничники отказали в пересечении границы мужчине, у которого трое детей. Стало известно, на чью сторону стал суд

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина летом прошлого года пытался уехать за границу через один из пунктов пропуска. Он показал паспорт, военный билет, выдержку из приложения "Резерв+" с отметкой об отсрочке, а также удостоверение родителей многодетной семьи, свидетельства о рождении детей, а также другие документы.

Пограничники отказали ему в пересечении границы. Аргументировали это тем, что он якобы не отвечает условиям пересечения государственной границы, в частности, из-за отсутствия отсрочки от мобилизации по соответствующему основанию. Мужчина обратился в суд.

Суд признал решение пограничников противоправным и отменил его, указав, что ответчик не доказал правомерность отказа и привел надлежащих и конкретных оснований его принятия.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.