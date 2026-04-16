З'явилися подробиці стрілянини в школі на Закарпатті

Правоохоронці розслідують стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Закарпатської області.

За попередніми даними, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог.

Також встановлено, що використаний пістолет є шумовим, переробленим під бойовий.

"Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури", – зазначили у поліції.

Нагадаємо, на Закарпатті дев'ятикласник влаштував стрілянину в школі. Хлопець дістав пістолет та здійснив два постріли внаслідок чого поранив однокласника. Потерпілому надано медичну допомогу, загрози його життю та здоров’ю немає, а стрільця, який втікав після скоєного, за лічені хвилини зупинили патрульні поліцейські.