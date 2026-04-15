В Мукачевском районе на линию экстренной медицинской помощи "103" поступил вызов от соседки, которая сообщила, что двое детей нуждаются в неотложной помощи

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи.

Медики установили, что дети 15 и 9 лет находятся в состоянии сильного эмоционального потрясения и имеют признаки панической атаки.

Как выяснилось, причиной стал инцидент в семье – в дом ворвался вооруженный мужчина, который похитил их мать вместе с трехлетним ребенком.

Медики предоставили детям необходимую помощь и психологическую поддержку, стабилизировали их состояние и оставались на месте до прибытия правоохранителей и родственников. Впоследствии помощь понадобилась бабушке детей – у нее резко повысилось артериальное давление, состояние удалось стабилизировать на месте.

После завершения работы бригада вернулась на пункт базирования.

Напомним, 14 апреля на Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который насильно похитил женщину с 3-летним ребенком. Инцидент произошел в селе Бобовище Мукачевского района.

Во время задержания мужчина оказывал вооруженное сопротивление, ранил полицейского и пытался скрыться на автомобиле. Несмотря на это, он был задержан. Все участники происшествия находятся в безопасности, продолжаются следственные действия.