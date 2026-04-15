На Закарпатье после похищения матери медики спасали детей от панической атаки
В Мукачевском районе на линию экстренной медицинской помощи "103" поступил вызов от соседки, которая сообщила, что двое детей нуждаются в неотложной помощи
Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.
На место происшествия оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи.
Медики установили, что дети 15 и 9 лет находятся в состоянии сильного эмоционального потрясения и имеют признаки панической атаки.
Как выяснилось, причиной стал инцидент в семье – в дом ворвался вооруженный мужчина, который похитил их мать вместе с трехлетним ребенком.
Медики предоставили детям необходимую помощь и психологическую поддержку, стабилизировали их состояние и оставались на месте до прибытия правоохранителей и родственников. Впоследствии помощь понадобилась бабушке детей – у нее резко повысилось артериальное давление, состояние удалось стабилизировать на месте.
После завершения работы бригада вернулась на пункт базирования.
Напомним, 14 апреля на Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который насильно похитил женщину с 3-летним ребенком. Инцидент произошел в селе Бобовище Мукачевского района.
Во время задержания мужчина оказывал вооруженное сопротивление, ранил полицейского и пытался скрыться на автомобиле. Несмотря на это, он был задержан. Все участники происшествия находятся в безопасности, продолжаются следственные действия.