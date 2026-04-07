14:24  07 апреля
На Харьковщине 16-летняя девочка родила ребенка от родного отца
12:13  07 апреля
На Ровенщине до сих пор ищут 4-летнего мальчика: к операции привлекли подводные дроны
09:46  07 апреля
На Львовщине перевернулась легковушка: водитель погиб
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2026, 15:28

Групповое изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: дело снова в суде

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховный суд начал новое апелляционное рассмотрение дела по сексуальному насилию над 14-летней девочкой в Мукачевском районе Закарпатской области

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Преступление произошло в августе 2021 года: трое подростков совершили насилие и снимали это на видео.

Дело активно обсуждали из-за приговора суда первой инстанции в 2023 году, когда обвиняемым назначили условные сроки, что вызвало общественное возмущение.

Тогда предыдущий приговор был отменен, а производство направлено на рассмотрение. Адвокаты потерпевшей отмечают, что обвиняемые неоднократно пытались затянуть процесс, ссылаясь на мобилизацию через Обуховский ТЦК. Министерство обороны впоследствии подтвердило, что они не подлежат призыву.

Как известно, 7 февраля 2025 года Воловецкий районный суд вынес новый приговор: всех троих обвиняемых приговорили к 6 годам лишения свободы.

После оглашения решения их взяли под стражу прямо в зале суда. Суд также обязал осужденных выплатить 300 тысяч гривен моральной компенсации потерпевшей (из заявленных 450 тысяч), часть которой уже возмещена.

Защита обвиняемых подала апелляцию, и Верховный суд рассматривает ее.

Что известно о резонансном деле?

В августе 2021 года в Мукачевском районе Закарпатья трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Ребята сняли это на видео и распространили среди школьников.

Суд назначил им испытательный срок – два года. Подросткам не инкриминировали статью 152 Уголовного кодекса (изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание. Суд аргументировал такое решение смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением потерпевшей.

После скандала прокуратура оспорила судебный приговор. Впоследствии это дело под свой контроль взял Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уже в октябре 2024 года дело набрало еще большую огласку, ведь как стало известно из соцсетей двое юношей в возрасте 18 лет, подозреваемых по этому делу, хотели мобилизоваться через Обуховский ТЦК, чтобы избежать наказания.

На это отреагировали в Минобороны и заявили, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »