На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые пытались бежать в Словакию

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Движение неизвестных в направлении государственного рубежа было зафиксировано с помощью технических средств наблюдения.

Нарушителей остановили в 400 метрах от границы. Все они оказались гражданами Украины призывного возраста. Мужчины долгое время проживали на Закарпатье, были знакомы между собой и в ходе разговоров решили вместе пересечь границу вне пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушения пограничного режима мужчинам грозит штраф.

Как сообщалось, двоих жителей Закарпатья приговорили к 7 годам за незаконную переправку мужчин в Словакию. Соответствующий приговор вынес Ужгородский горрайонный суд.