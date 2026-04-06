На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые пытались бежать в Словакию
Военнослужащие Чопского пограничного отряда задержали троих мужчин, пытавшихся незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Движение неизвестных в направлении государственного рубежа было зафиксировано с помощью технических средств наблюдения.
Нарушителей остановили в 400 метрах от границы. Все они оказались гражданами Украины призывного возраста. Мужчины долгое время проживали на Закарпатье, были знакомы между собой и в ходе разговоров решили вместе пересечь границу вне пунктов пропуска.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушения пограничного режима мужчинам грозит штраф.
Как сообщалось, двоих жителей Закарпатья приговорили к 7 годам за незаконную переправку мужчин в Словакию. Соответствующий приговор вынес Ужгородский горрайонный суд.