03:35  07 февраля
Избиение подростка цепями в Киеве: за дело взялась полиция
04:00  07 февраля
На Запорожье Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"
07:05  07 февраля
Арсенал ВСУ пополнили новые образцы пулеметов и винтовок
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2025, 15:16

Групповое изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: преступники сядут на 6 лет

07 февраля 2025, 15:16
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", адвокаты которой представляют интересы потерпевшей, передает RegioNews .

Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С заявленных 450 тысяч гривен морального вреда суд взыскал 300 тысяч гривен с обвиняемых, поскольку часть обвиняемые уже возместили.

Обвиняемых взяли под стражу прямо в зале суда.

Что известно о резонансном деле?

В августе 2021 года в Мукачевском районе Закарпатья трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Ребята сняли это видео и распространили ученикам школы.

Суд назначил им испытательный срок в два года. Подросткам не инкриминировали статью 152 Уголовного кодекса (изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание. Суд аргументировал такое решение смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением потерпевшей.

После скандала прокуратура оспорила судебный приговор по поводу сексуального насилия над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье.

Впоследствии это дело под свой контроль взял Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уже в октябре 2024 года дело набрало еще большую огласку, ведь как стало известно из соцсетей двое юношей в возрасте 18 лет, подозреваемых по этому делу, хотели мобилизоваться через Обуховский ТЦК, чтобы избежать наказания.

На это отреагировали в Минобороны и заявили , что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины.

изнасилование Закарпатье несовершеннолетняя подростки суд
На Сумщин мужчине, которого задержали за развращение 13-летней девочки, объявили новое подозрение
07 февраля 2025, 05:14
Избиение подростка цепями в Киеве: за дело взялась полиция
07 февраля 2025, 03:35
В Ужгороде три девушки отравились угарным газом во время приготовления ужина
07 февраля 2025, 03:05
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Возвращение 90-х: в Днепропетровской области задержали криминальных авторитетов
07 февраля 2025, 15:17
На Львовщине пограничники задержали иностранца, пытавшегося незаконно пересечь границу с Польшей
07 февраля 2025, 15:15
В Харькове и области воздушная тревога будет работать по-новому
07 февраля 2025, 14:58
Врачи достали из кишечника 15-летней девушки килограмм волос
07 февраля 2025, 14:35
Осудили лейтенанта мариупольского СИЗО, перешедшего на сторону врага
07 февраля 2025, 14:05
Украинцев призывают "сдавать" российских агентов с помощью чатбота
07 февраля 2025, 14:03
Поджег Укрпочту: в Харькове будут судить 18-летнего парня, которого завербовали россияне
07 февраля 2025, 14:01
В здании КГГА проходят обыски: что известно
07 февраля 2025, 13:50
СБУ задержала агента РФ, который шпионил за ВСУ на Краматорском направлении
07 февраля 2025, 13:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »