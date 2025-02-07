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Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", адвокаты которой представляют интересы потерпевшей, передает RegioNews .

Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С заявленных 450 тысяч гривен морального вреда суд взыскал 300 тысяч гривен с обвиняемых, поскольку часть обвиняемые уже возместили.

Обвиняемых взяли под стражу прямо в зале суда.

Что известно о резонансном деле?

В августе 2021 года в Мукачевском районе Закарпатья трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Ребята сняли это видео и распространили ученикам школы.

Суд назначил им испытательный срок в два года. Подросткам не инкриминировали статью 152 Уголовного кодекса (изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание. Суд аргументировал такое решение смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением потерпевшей.

После скандала прокуратура оспорила судебный приговор по поводу сексуального насилия над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье.

Впоследствии это дело под свой контроль взял Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уже в октябре 2024 года дело набрало еще большую огласку, ведь как стало известно из соцсетей двое юношей в возрасте 18 лет, подозреваемых по этому делу, хотели мобилизоваться через Обуховский ТЦК, чтобы избежать наказания.

На это отреагировали в Минобороны и заявили , что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины.