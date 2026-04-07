07 квітня 2026, 15:28

Групове зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: справа знову у суді

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Верховний суд розпочав новий апеляційний розгляд справи щодо сексуального насильства над 14-річною дівчинкою у Мукачівському районі Закарпатської області

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Злочин стався у серпні 2021 року: троє підлітків вчинили насильство та знімали це на відео.

Справу активно обговорювали через вирок суду першої інстанції у 2023 році, коли обвинуваченим призначили умовні терміни, що викликало суспільне обурення.

Відтак попередній вирок було скасовано, а провадження направлено на новий розгляд. Адвокати потерпілої зазначають, що обвинувачені неодноразово намагалися затягнути процес, посилаючись на мобілізацію через Обухівський ТЦК. Міністерство оборони згодом підтвердило, що вони не підлягають призову.

Як відомо, 7 лютого 2025 року Воловецький районний суд ухвалив новий вирок: усіх трьох обвинувачених засудили до 6 років позбавлення волі.

Після оголошення рішення їх взяли під варту безпосередньо в залі суду. Суд також зобов’язав засуджених виплатити 300 тисяч гривень моральної компенсації потерпілій (із заявлених 450 тисяч), частину якої вже відшкодовано.

Захист обвинувачених подав апеляцію, і Верховний суд наразі розглядає її.

Що відомо про резонансну справу?

У серпні 2021 року в Мукачівському районі на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину. Хлопці зняли це на відео та розповсюдили серед школярів.

Суд призначив їм іспитовий термін – два роки. Підліткам не інкримінували статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), яка передбачає суворіше покарання. Суд аргументував таке рішення пом’якшувальними обставинами: відсутністю судимості, хорошими характеристиками та частковим відшкодуванням потерпілій.

Після скандалу прокуратура оскаржила судовий вирок. Згодом, цю справу під свій контроль взяв Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Вже в жовтні 2024 року справа набрала ще більшого розголосу, адже як стало відомо із соцмереж двоє юнаків віком 18 років, які є підозрюваними у цій справі, хотіли мобілізуватись через Обухівський ТЦК, щоби уникнути покарання.

На це відреагували в Міноборони та заявили, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.

