В ДТП на Закарпатье погибли два подростка: водитель получил 7 лет

На Закарпатье водитель, по вине которого погибли двое подростков, приговорен к семи годам заключения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагическая авария произошла 14 ноября 2025 около 19:00 в поселке Королево.

Суд установил, что 20-летний водитель управлял автомобилем без удостоверения и почти вдвое превысил допустимую скорость. В салоне авто находились трое несовершеннолетних – его 17-летний брат и двое знакомых в возрасте 16 и 15 лет.

Из-за превышения скорости водитель не справился с управлением – автомобиль занесло на обочину, где столкнулся с деревом. Один подросток погиб на месте, водитель скончался в больнице. Еще один пассажир получил незначительные травмы.

Виноградовский районный суд, по публичному обвинению прокуратуры, признал виновным водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель двух несовершеннолетних, и назначил наказание: 7 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года.

