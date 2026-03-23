23 марта 2026, 11:54

В ДТП на Закарпатье погибли два подростка: водитель получил 7 лет

23 марта 2026, 11:54
Фото: Прокуратура Украины
На Закарпатье водитель, по вине которого погибли двое подростков, приговорен к семи годам заключения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагическая авария произошла 14 ноября 2025 около 19:00 в поселке Королево.

Суд установил, что 20-летний водитель управлял автомобилем без удостоверения и почти вдвое превысил допустимую скорость. В салоне авто находились трое несовершеннолетних – его 17-летний брат и двое знакомых в возрасте 16 и 15 лет.

Из-за превышения скорости водитель не справился с управлением – автомобиль занесло на обочину, где столкнулся с деревом. Один подросток погиб на месте, водитель скончался в больнице. Еще один пассажир получил незначительные травмы.

Виноградовский районный суд, по публичному обвинению прокуратуры, признал виновным водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель двух несовершеннолетних, и назначил наказание: 7 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года.

Напомним, на Закарпатье автомобиль въехал в дом. Водитель Volkswagen не справилась с управлением. Кроме женщины в автомобиле находились трое пассажиров, двое из которых дети 11 и 14 лет. В результате столкновения травмировались все четверо.

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
