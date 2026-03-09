12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети

Фото: полиция
ДТП произошло в воскресенье, 8 марта, около 21:30 в селе Мужиево Береговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница авто Volkswagen не справилась с управлением и въехала в фасад дома на улице Ракоци. Кроме женщины в автомобиле находились трое пассажиров, двое из которых дети 11 и 14 лет. В результате столкновения травмировались все четверо.

Пострадавших доставили в больницу. После оказания медпомощи детей отпустили домой, а 37-летнюю пассажирку авто госпитализировали в реанимацию. Также и в больнице находится и 40-летняя водительница.

В ходе обследования на состояние опьянения выяснилось, что женщина находилась за рулем пьяной – в ее крови обнаружили 1,97 промилле алкоголя, что почти в 10 раз превышает допустимую норму.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Водительницу задержали, она находится в спецпалате под круглосуточной охраной правоохранителей. Следствие продолжается.

Напомним, в Черкассах задержали 23-летнего водителя Ford Mustang, совершившего смертельное ДТП утром 8 марта. Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

