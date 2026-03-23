23 березня 2026, 11:54

У ДТП на Закарпатті загинули двоє підлітків: водій отримав 7 років

23 березня 2026, 11:54
Фото: Прокуратура України
На Закарпатті водія, з вини якого загинули двоє підлітків, засуджено до семи років ув'язнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагічна аварія сталася 14 листопада 2025 року близько 19:00 у селищі Королево.

Суд встановив, що 20-річний водій керував автомобілем без посвідчення та майже вдвічі перевищив допустиму швидкість. У салоні авто перебували троє неповнолітніх – його 17-річний брат та двоє знайомих віком 16 і 15 років.

Через перевищення швидкості водій не впорався з керуванням – автомобіль занесло на узбіччя, де він зіткнувся з деревом. Один підліток загинув на місці, брат водія помер у лікарні. Ще один пасажир отримав незначні травми.

Виноградівський районний суд, за публічного обвинувачення прокуратури, визнав винним водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох неповнолітніх, та призначив покарання: 7 років позбавлення волі і позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Нагадаємо, на Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок. Водійка Volkswagen не впоралася з керуванням. Крім жінки в авто перебували троє пасажирів, двоє з яких діти 11 та 14 років. Внаслідок зіткнення травмувалися всі четверо.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
