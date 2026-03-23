У ДТП на Закарпатті загинули двоє підлітків: водій отримав 7 років

Фото: Прокуратура України

На Закарпатті водія, з вини якого загинули двоє підлітків, засуджено до семи років ув'язнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагічна аварія сталася 14 листопада 2025 року близько 19:00 у селищі Королево.

Суд встановив, що 20-річний водій керував автомобілем без посвідчення та майже вдвічі перевищив допустиму швидкість. У салоні авто перебували троє неповнолітніх – його 17-річний брат та двоє знайомих віком 16 і 15 років.

Через перевищення швидкості водій не впорався з керуванням – автомобіль занесло на узбіччя, де він зіткнувся з деревом. Один підліток загинув на місці, брат водія помер у лікарні. Ще один пасажир отримав незначні травми.

Виноградівський районний суд, за публічного обвинувачення прокуратури, визнав винним водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох неповнолітніх, та призначив покарання: 7 років позбавлення волі і позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Нагадаємо, на Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок. Водійка Volkswagen не впоралася з керуванням. Крім жінки в авто перебували троє пасажирів, двоє з яких діти 11 та 14 років. Внаслідок зіткнення травмувалися всі четверо.