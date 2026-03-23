23 марта 2026, 09:40

Модернизация закарпатских КПП: что изменится в 2026 году

23 марта 2026, 09:40
Фото: из открытых источников
По состоянию на сегодняшний день в Украине работает 41 автомобильный пункт пропуска. В 2026 году предусмотрена масштабная программа модернизации пограничной инфраструктуры, в частности, на Закарпатье

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, передает RegioNews.

Реконструкция важных международных пунктов пропуска:

  • "Лужанка – Берегшурань" – реконструкция предусматривает расширение инфраструктуры, строительство новых административных зданий, весовых комплексов, зон осмотра и площадок накопления транспорта, а также создание пешеходной инфраструктуры. После завершения пропускная способность составит 1300 легковых автомобилей, 240 грузовиков и 30 автобусов.

  • "Ужгород – Вишне-Немецкое" – продолжается реконструкция пассажирской части. Проект включает в себя новые полосы для легковых автомобилей и автобусов, строительство павильонов таможенного и пограничного контроля, навесов и зон углубленного досмотра. Пропускная способность увеличится не менее чем на 20% от текущей.

Завершение капитальных ремонтов других пунктов пропуска

В 2026 году планируется завершить капитальные ремонты пунктов: "Чоп (Тиса) – Захонь", "Малый Березный – Убля", "Солотвино – Сигету Мармацией".

Новый пункт пропуска на границе с Румынией

Запланировано открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией" в июне 2026 года с временной инфраструктурой для легковых автомобилей.

До конца года предусмотрен запуск 7 полос движения, зон досмотра и необходимой эксплуатационной инфраструктуры.

Модернизация пунктов пропуска призвана обеспечить более быстрое и удобное движение через границу, повысить пропускную способность и улучшить обслуживание пассажиров и грузового транспорта, отметили в Минразвития.

Напомним, Кабмин дополнительно выделит 3 миллиарда на ремонт дорог. Денежные средства будут направлены на неотложный текущий ремонт дорог с высокой интенсивностью движения.

С начала 2026 года удалось отремонтировать около миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Сейчас темпы работ составляют 90 тысяч квадратных метров в сутки.

пограничники инфраструктура Закарпатье ремонт кпп модернизация
