09 мая 2026, 13:55

В Киеве россиянин с ножом напал на человека: мужчина упал с 11 этажа

Фото: Национальная полиция
В Оболонском районе столицы из окна многоэтажки выпал мужчина. Оказалось, он убегал от нападающего

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 22-летний гражданин РФ и 22-летний киевлянин в квартире в Оболонском районе поссорились. Во время конфликта россиянин ударил киевлянина ножом. Пострадавший пытался спастись и убежать через окно, но он сорвался и упал с высоты 11 этажа.

К сожалению, от полученных травм 22-летний киевлянин погиб. Злоумышленник закрылся, где в дальнейшем при силовой поддержке бойцов полка полиции особое назначение задержали его.

"По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Следователи процессуального руководства Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. Выяснилось, что "ко дню Победы" агент РФ планировал убить высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ.

