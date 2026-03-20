20 марта 2026, 10:46

Закарпатская больница "зарабатывала" на фиктивных ИВЛ: подробности обысков

Фото: Национальная полиция
В Свалявской районной больнице продолжаются обыски, проводимые Управлением стратегических расследований

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По документам больницы, пациентам почти тысячу раз "проводили" процедуру искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в приемном отделении. Это один из самых высоких показателей в Украине.

Однако, как отмечает журналист, в приемном отделении никогда не было аппарата ИВЛ.

Фактически, эти процедуры были внесены в систему только для статистики, а больница получала средства на их основании, хотя в реальности они не проводились.

Обыски в Свалявской больнице проводятся в рамках общеукраинской операции, во время которой проверяют медучреждения по:

  • присвоение бюджетных средств,
  • фиктивных медицинских услуг,
  • манипуляций с данными в электронной системе здравоохранения

Напомним, 20 марта Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине. Фигурантам дела приветствует наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах у ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
