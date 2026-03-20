Закарпатская больница "зарабатывала" на фиктивных ИВЛ: подробности обысков
В Свалявской районной больнице продолжаются обыски, проводимые Управлением стратегических расследований
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
По документам больницы, пациентам почти тысячу раз "проводили" процедуру искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в приемном отделении. Это один из самых высоких показателей в Украине.
Однако, как отмечает журналист, в приемном отделении никогда не было аппарата ИВЛ.
Фактически, эти процедуры были внесены в систему только для статистики, а больница получала средства на их основании, хотя в реальности они не проводились.
Обыски в Свалявской больнице проводятся в рамках общеукраинской операции, во время которой проверяют медучреждения по:
- присвоение бюджетных средств,
- фиктивных медицинских услуг,
- манипуляций с данными в электронной системе здравоохранения
Напомним, 20 марта Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине. Фигурантам дела приветствует наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.