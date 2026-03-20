Закарпатская больница "зарабатывала" на фиктивных ИВЛ: подробности обысков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По документам больницы, пациентам почти тысячу раз "проводили" процедуру искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в приемном отделении. Это один из самых высоких показателей в Украине.

Однако, как отмечает журналист, в приемном отделении никогда не было аппарата ИВЛ.

Фактически, эти процедуры были внесены в систему только для статистики, а больница получала средства на их основании, хотя в реальности они не проводились.

Обыски в Свалявской больнице проводятся в рамках общеукраинской операции, во время которой проверяют медучреждения по:

присвоение бюджетных средств,

фиктивных медицинских услуг,

манипуляций с данными в электронной системе здравоохранения

Напомним, 20 марта Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине. Фигурантам дела приветствует наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.