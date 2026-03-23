Модернізація закарпатських КПП: що зміниться у 2026 році

Станом на сьогодні в Україні працює 41 автомобільний пункт пропуску. У 2026 році передбачена масштабна програма модернізації прикордонної інфраструктури, зокрема на Закарпатті

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, передає RegioNews

Реконструкція важливих міжнародних пунктів пропуску:

"Лужанка – Берегшурань" – реконструкція передбачає розширення інфраструктури, будівництво нових адміністративних будівель, вагових комплексів, зон огляду та майданчиків накопичення транспорту, а також створення пішохідної інфраструктури. Після завершення пропускна здатність становитиме 1300 легкових авто, 240 вантажівок та 30 автобусів.

"Ужгород – Вишнє-Нємецьке" – триває реконструкція пасажирської частини. Проєкт включає нові смуги для легкових автомобілів та автобусів, будівництво павільйонів митного та прикордонного контролю, навісів і зон поглибленого огляду. Пропускна здатність збільшиться щонайменше на 20% від поточної.

Завершення капітальних ремонтів інших пунктів пропуску

У 2026 році також планується завершити капітальні ремонти пунктів: "Чоп (Тиса) – Захонь", "Малий Березний – Убля", "Солотвино – Сігету Мармацієй".

Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Заплановано відкриття нового пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" у червні 2026 року з тимчасовою інфраструктурою для легкових авто.

До кінця року передбачено запуск 7 смуг руху, зон огляду та необхідної експлуатаційної інфраструктури.

Модернізація пунктів пропуску покликана забезпечити швидший та зручніший рух через кордон, підвищити пропускну здатність і покращити сервіс для пасажирів та вантажного транспорту, наголосили в Мінрозвитку.

