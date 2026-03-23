23 березня 2026, 09:40

Модернізація закарпатських КПП: що зміниться у 2026 році

Станом на сьогодні в Україні працює 41 автомобільний пункт пропуску. У 2026 році передбачена масштабна програма модернізації прикордонної інфраструктури, зокрема на Закарпатті

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, передає RegioNews

Реконструкція важливих міжнародних пунктів пропуску:

  • "Лужанка – Берегшурань" – реконструкція передбачає розширення інфраструктури, будівництво нових адміністративних будівель, вагових комплексів, зон огляду та майданчиків накопичення транспорту, а також створення пішохідної інфраструктури. Після завершення пропускна здатність становитиме 1300 легкових авто, 240 вантажівок та 30 автобусів.

  • "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" – триває реконструкція пасажирської частини. Проєкт включає нові смуги для легкових автомобілів та автобусів, будівництво павільйонів митного та прикордонного контролю, навісів і зон поглибленого огляду. Пропускна здатність збільшиться щонайменше на 20% від поточної.

Завершення капітальних ремонтів інших пунктів пропуску

У 2026 році також планується завершити капітальні ремонти пунктів: "Чоп (Тиса) – Захонь", "Малий Березний – Убля", "Солотвино – Сігету Мармацієй".

Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Заплановано відкриття нового пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" у червні 2026 року з тимчасовою інфраструктурою для легкових авто.

До кінця року передбачено запуск 7 смуг руху, зон огляду та необхідної експлуатаційної інфраструктури.

Модернізація пунктів пропуску покликана забезпечити швидший та зручніший рух через кордон, підвищити пропускну здатність і покращити сервіс для пасажирів та вантажного транспорту, наголосили в Мінрозвитку.

Нагадаємо, Кабмін додатково виділить 3 мільярди на ремонт доріг. Кошти будуть направлені на невідкладний поточний ремонт доріг із високою інтенсивністю руху.

Від початку 2026 року вдалося відремонтувати вже близько мільйона квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі темпи робіт становлять 90 тисяч квадратних метрів на добу.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
