На Закарпатье сосед по палате украл у раненого военного более 100 тысяч гривен

Фото: Нацполиция

18 марта в полицию обратился военный. По его словам, с его банковского счета исчезли более 100 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

41-летний военный был пациентом больницы в больнице. Как выяснили правоохранители, его деньги украл сосед по палате: 30-летний мужчина, ранее уже неоднократно судимый за имущественные преступления.

Оказалось, что ночью, пока военный спал его сосед по палате, взял его телефон и через банковское приложение перечислил 111 тысяч гривен на собственный счет. После содеянного он сразу покинул территорию медучреждения. Сейчас правоохранители поместили его в изолятор временного содержания.

"Следователи Ужгородского районного управления полиции квалифицировали действия фигуранта по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного положения. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

