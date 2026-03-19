19 марта 2026, 19:50

На Закарпатье сосед по палате украл у раненого военного более 100 тысяч гривен

Фото: Нацполиция
18 марта в полицию обратился военный. По его словам, с его банковского счета исчезли более 100 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

41-летний военный был пациентом больницы в больнице. Как выяснили правоохранители, его деньги украл сосед по палате: 30-летний мужчина, ранее уже неоднократно судимый за имущественные преступления.

Оказалось, что ночью, пока военный спал его сосед по палате, взял его телефон и через банковское приложение перечислил 111 тысяч гривен на собственный счет. После содеянного он сразу покинул территорию медучреждения. Сейчас правоохранители поместили его в изолятор временного содержания.

"Следователи Ужгородского районного управления полиции квалифицировали действия фигуранта по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного положения. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, во Львовской области аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного. Правоохранители разоблачили злоумышленника.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
