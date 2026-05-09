Пограничники показали, как дронами разнесли укрытие россиян

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на фронте. Пограничники показали, как ликвидировали окупантов с помощью дронов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

На видео можно увидеть работу операторов бригады "Стальная граница". Защитники используют дроны Vampire и FPV на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

В частности, за прошедшие сутки пилоты уничтожили поразили 6 укрытий, 1 транспортное средство и склад боеприпасов. Также удалось ликвидировать 2 оккупантов, нанеся очередные потери захватчикам.

Напомним, Силы специальных операций Украины в ночь на 17 апреля атаковали дронами логистическую базу российского центра беспилотных систем "Рубикон". Это произошло в оккупированном Мангуше Донецкой области.