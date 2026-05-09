На Днепропетровщине россияне убили двух человек
На Днепропетровщине в результате обстрелов погибли два человека. Также есть раненые
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
На Синельниковщине в результате атаки российского дрона погиб мужчина. Также есть повреждения на территории фермерского хозяйства.
В Никопольщину после 22:00 россияне направили дрон. Враг попал по киоску напротив одного из супермаркетов в городе Марганец. Двое мужчин и женщина оказались в эпицентре взрыва. Их госпитализировали.
35-летний мужчина, к сожалению, от полученных ранений скончался. 39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на территории Запорожья и Запорожского района погиб один человек, еще 12 получили ранения.
