На Днепропетровщине россияне убили двух человек

На Днепропетровщине в результате обстрелов погибли два человека. Также есть раненые

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

На Синельниковщине в результате атаки российского дрона погиб мужчина. Также есть повреждения на территории фермерского хозяйства.

В Никопольщину после 22:00 россияне направили дрон. Враг попал по киоску напротив одного из супермаркетов в городе Марганец. Двое мужчин и женщина оказались в эпицентре взрыва. Их госпитализировали.

35-летний мужчина, к сожалению, от полученных ранений скончался. 39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на территории Запорожья и Запорожского района погиб один человек, еще 12 получили ранения.