Смертельное избиение на Закарпатье: подозреваемого задержали в лесу

Утром 21 марта староста поселка Кобылецкая Поляна в Раховском районе обратился к правоохранителям с сообщением о мужчине, который не проявлял признаков жизни в своем доме

Об этом информирует полиция области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В доме правоохранители обнаружили тело 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что 19 марта к погибшему приходил 52-летний сосед. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший умер.

После совершенного подозреваемый покинул дом, закрыл дверь и скрылся. Впоследствии его разыскали в лесном массиве недалеко от населенного пункта и задержали.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

