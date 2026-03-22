16:53  22 марта
В Украине с начала года уже произошло 3225 пожаров в экосистемах
13:46  22 марта
Взрыв в супермаркете Чернигова: четыре человека получили травмы (Обновлено)
10:24  22 марта
Убийство полицейского в Донецкой области: подозреваемый задержан
UA | RU
UA | RU
22 марта 2026, 15:25

Смертельное избиение на Закарпатье: подозреваемого задержали в лесу

22 марта 2026, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Утром 21 марта староста поселка Кобылецкая Поляна в Раховском районе обратился к правоохранителям с сообщением о мужчине, который не проявлял признаков жизни в своем доме

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В доме правоохранители обнаружили тело 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что 19 марта к погибшему приходил 52-летний сосед. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший умер.

После совершенного подозреваемый покинул дом, закрыл дверь и скрылся. Впоследствии его разыскали в лесном массиве недалеко от населенного пункта и задержали.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Прикарпатье направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого обвиняют в умышленном убийстве знакомого. Он также пытался скрыть следы преступления, устроив поджог дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
Валерий Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Все блоги »