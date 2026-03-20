20 марта 2026, 22:00

На Прикарпатье мужчина убил знакомого и поджег дом

Фото: Национальная полиция
На Прикарпатье направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном убийстве знакомого. Он также пытался скрыть следы преступления, поджег дом

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Преступление произошло в ноябре прошлого года в селе Стримба. Тогда произошел пожар в жилом доме по улице Шевченко. Там нашли тело мужчины. Однако экспертиза выяснила, что мужчина умер в результате тяжких телесных повреждений, а не пожара.

Впоследствии правоохранители установили, что накануне между двумя мужчинами произошла ссора. Тогда обвиняемый нанес потерпевшему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В дальнейшем, пытаясь скрыть следы преступления и избежать ответственности, мужчина поджег дом. Однако его нашли и задержали.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. При процессуальном руководстве Надвирнянской окружной прокуратуры следователи Ивано-Франковской области направили обвинительный акт в суд. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

