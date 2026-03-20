20 марта 2026, 14:15

Бил по голове и телу: в Житомирской области мужчина жестоко убил любимую

20 марта 2026, 14:15
Фото: Национальная полиция
Муж сам обратился в полицию и заявил, что убил свою любимую. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Это произошло 17 марта. Мужчина сообщил полиции, что в селе Швайковцы он убил сожительницу. Тело 27-летней женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как выяснили правоохранители, накануне 31-летний мужчина вместе с сожительницей гостил у односельчанина. Там все вместе употребляли алкоголь. Около 23 часов женщина пошла в спальню отдохнуть.

Через несколько минут мужчина взял в руки деревянный топорище и нанес сожители многочисленные удары по голове и туловищу. Как показала экспертиза, женщина получила множественные переломы ребер, что привело к травматическому шоку и его смерти.

"Следователи Бердичевского райотдела сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Идет выяснение всех обстоятельств преступления.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

убийство полиция задержание Житомирская область
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
