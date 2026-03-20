Бил по голове и телу: в Житомирской области мужчина жестоко убил любимую

Фото: Национальная полиция

Муж сам обратился в полицию и заявил, что убил свою любимую. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Это произошло 17 марта. Мужчина сообщил полиции, что в селе Швайковцы он убил сожительницу. Тело 27-летней женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как выяснили правоохранители, накануне 31-летний мужчина вместе с сожительницей гостил у односельчанина. Там все вместе употребляли алкоголь. Около 23 часов женщина пошла в спальню отдохнуть.

Через несколько минут мужчина взял в руки деревянный топорище и нанес сожители многочисленные удары по голове и туловищу. Как показала экспертиза, женщина получила множественные переломы ребер, что привело к травматическому шоку и его смерти.

"Следователи Бердичевского райотдела сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Идет выяснение всех обстоятельств преступления.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет", - сообщили в полиции.

