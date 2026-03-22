22 березня 2026, 15:25

Смертельне побиття на Закарпатті: підозрюваного затримали в лісі

Фото: Національна поліція
Вранці 21 березня староста селища Кобилецька Поляна, що в Рахівському районі, звернувся до правоохоронців із повідомленням про чоловіка, який не виявляв ознак життя у своєму будинку

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У будинку правоохоронці виявили тіло 64-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що 19 березня, до загиблого приходив 52-річний сусід. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість завдав господарю численних ударів руками та ногами. Від отриманих травм потерпілий помер.

Після скоєного підозрюваний залишив будинок, зачинив двері та втік. Згодом його розшукали у лісовому масиві неподалік населеного пункту та затримали.

Відомо, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Прикарпатті скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві знайомого. Він також намагався сховати сліди злочину, підпаливши будинок.

Закарпаття сусід убивство конфлікт ліс алкоголь поліція підозра
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
