Смертельне побиття на Закарпатті: підозрюваного затримали в лісі

Вранці 21 березня староста селища Кобилецька Поляна, що в Рахівському районі, звернувся до правоохоронців із повідомленням про чоловіка, який не виявляв ознак життя у своєму будинку

Про це інформує поліція області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У будинку правоохоронці виявили тіло 64-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що 19 березня, до загиблого приходив 52-річний сусід. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість завдав господарю численних ударів руками та ногами. Від отриманих травм потерпілий помер.

Після скоєного підозрюваний залишив будинок, зачинив двері та втік. Згодом його розшукали у лісовому масиві неподалік населеного пункту та затримали.

Відомо, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

