Федоров показал последствия обстрела стелы в Ореховском районе
Российские оккупанты обстреляли стелу на въезде в Ореховский район в Запорожской области
Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .
"Еще вчера здесь развевались десятки флагов наших военных подразделений, волонтеров, партнеров региона. А сегодня - то, что враг всегда оставляет после себя: разрушение и пустоту. Но Ореховская стела - стойка. Как и жители несокрушимого Запорожья", - отметил Федоров.
Глава ОВА подчеркнул, что все поврежденное будет восстановлено, а флаги повернуты.
Напомним, что российские кафиры 5 мая нанесли удар по Запорожью .
