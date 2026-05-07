07 мая 2026, 00:55

Первый взгляд на Украину на Евровидении: LELÉKA показала, каким будет образ для выступления

Певица LELÉKA провела первую репетицию в Вене. Теперь можно увидеть, в каком образе она будет представлять Украину на Евровидении

Об этом сообщает "Суспільне. Культура", передает RegioNews.

Теперь известно, что над образом LELÉKA для Евровидения работали известные украинские дизайнеры и стилисты. В частности, Лилия Литковская (бренд LITKOVSKA) и команда стилистки Маргариты Шекель.

Основой образа стал плетеный корсет из разных видов тканей: шелк, вискоза, шелковая органза. Для создания этого корсета использовали около 20 метров ткани. Работа заняла много лет.

"Лелечье крыло" здесь не случайно: это визуализация внутренней воли артиста и напоминание о том, насколько могущественна наша природная энергия, когда мы позволяем себе расправить плечи", - рассказала дизайнер Лилия Литковская.

Напомним, ранее артистка рассказала, что концепция номера уже готова. Декорации были закуплены и уже доставлены в Вену, где состоится Евровидение-2026. По словам певицы, финансовая чистина номера уже полностью "покрыта".

Теперь в мае она представит Украину на песенном конкурсе в Вене с песней Ridnym.

