Цены на бензин в Украине: что сейчас происходит на АЗС

В Украине после обострения ситуации на Ближнем Востоке стали меняться ценники на АЗС. Правительство ввело комплекс мер по стабилизации рынка

Об этом сообщает 24 канал.

По состоянию на 6 мая средние цены на бензин в Украине:

бензин А-95 премиум – 77,38 гривны за литр;

бензин А-95 – 73,21 гривны за литр;

бензин А-92 – 67,15 гривны за литр;

дизтопливо – 88,87 гривны за литр;

автогаз – 48,45 гривны за литр.

Напомним, ранее на украинском розничном рынке фиксировали удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. При этом в Антимонопольном комитете после проверок пришли к выводу, что украинские АЗС формируют справедливые ценники с учетом ситуации в отрасли.