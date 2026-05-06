По центру Киева прогулялся голый мужчина

В Киеве задержали мужчину, который гулял в обнаженном виде. Полиция его задержала

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, где неизвестный мужчина гуляет по Крещатику без оляга. Правоохранители установили личность мужчины. На него составили на него административный протокол по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

"Во время общения с правоохранителями мужчина находился в возбужденном состоянии, поэтому в дальнейшем его передали врачам для оказания необходимой помощи", - рассказали в полиции.

