Украинские военные дроном "разнесли" дом с россиянами (ВИДЕО)

Фото из открытых источников

Украинские военные показали эффектные кадры с фронта. Там можно увидеть, как они атакуют дом с россиянами

Об этом сообщает 6 полк ССО Рейнджер, передает RegioNews.

Спецназовцы на одном из направлений уничтожили позицию россиян. Первоначально украинские защитники атаковали из ручных гранатометов. Впоследствии использовались гранаты, штурмовые винтовки, а помогали и корректировали – FPV и дроны-разведчики.

"Результат: уничтожены 2 военнослужащих России. Группа специального назначения 6 полка ССО Рейнджерс успешно эксфильтровалась", - рассказали защитники.

Напомним, ранее на Южно-Слобожанском направлении украинские военные поразили живую силу врага и места его сосредоточения. В частности, уничтожили укрытия и блиндажи, где противник пытался скрываться.