Звезда "Холостяка" Инна Белень раскрыла имя новорожденной дочери
Звезда "Холостяка" Инна Белень недавно стала мамой. Теперь она рассказала, как ее муж решил назвать дочь
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
Блогерша рассказала, что новорожденную дочь они назвали Кира. Оказалось, это имя придумал отец для девочки. По словам Инни Белень, когда она впервые увидела ребенка, то поняла, что это имя ему очень подходит.
"Имя придумал Ваня: и когда он ее так называл, она еще реагировала в живот. Сейчас смотрю на нее и понимаю - оно ей идеально подходит", - говорит Белень.
Напомним, ранее Инна Белень рассказывала, что столкнулась с ухудшением самочувствия . Она отметила, что поднялась температура и сильная слабость. Поэтому почти все время она спала и не могла включиться в первые мгновения с ребенком.
