В Одессе разоблачили чиновника морского учреждения, терроризировавшего курсантов
В Одессе правоохранители задержали должностное лицо морского учебного заведения, которое организовало коррупционную схему "помощи" студентам
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает RegioNews ..
По данным следствия, 53-летний офицер одного из высших учебных заведений Одессы, который готовит специалистов для морской отрасли, предлагал за деньги помочь курсантам получить допуск к сессии и избежать отчисления.
"У одного из выпускников, который имел долги в разных дисциплинах, чиновник требовал почти 1600 долларов за допуск к экзаменам и успешное закрытие сессии. В случае же отказа платить угрожал провалом сессии, недопуском к Единому государственному квалификационному экзамену и неполучением диплома бакалавра", - идет речь.
Правоохранители задержали офицера при получении им всей суммы взятки в собственном автомобиле недалеко от учебного заведения. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ – получение неправомерной выгоды. Мужчине грозит до 8 лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, что в Днепропетровской области правоохранители разоблачили преступную группу. Злоумышленники за взятки выдавали удостоверения на управление специальной техникой.