06 мая 2026, 21:48

В Одессе разоблачили чиновника морского учреждения, терроризировавшего курсантов

Фото: полиция Одесской области
В Одессе правоохранители задержали должностное лицо морского учебного заведения, которое организовало коррупционную схему "помощи" студентам

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает RegioNews ..

По данным следствия, 53-летний офицер одного из высших учебных заведений Одессы, который готовит специалистов для морской отрасли, предлагал за деньги помочь курсантам получить допуск к сессии и избежать отчисления.

"У одного из выпускников, который имел долги в разных дисциплинах, чиновник требовал почти 1600 долларов за допуск к экзаменам и успешное закрытие сессии. В случае же отказа платить угрожал провалом сессии, недопуском к Единому государственному квалификационному экзамену и неполучением диплома бакалавра", - идет речь.

Правоохранители задержали офицера при получении им всей суммы взятки в собственном автомобиле недалеко от учебного заведения. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ – получение неправомерной выгоды. Мужчине грозит до 8 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что в Днепропетровской области правоохранители разоблачили преступную группу. Злоумышленники за взятки выдавали удостоверения на управление специальной техникой.

Одесса коррупция взятка Академия
