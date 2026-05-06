ГУР МО показало эксклюзивные кадры апрельской спецоперации на временно оккупированном полуострове. Точными ударами были выведены из строя грузовые эшелоны, которые перевозили критически важное для оккупационных войск горючее и тяжелую бронетехнику.

Видео ГУР обнародовало в Фейсбуке, передает RegioNews .

"Очередные результаты боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма - пылали объекты железнодорожной логистики российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки отметили, что в рамках операции, состоявшейся в апреле 2026 года, спецназовцы ГУР нанесли пять прицельных ударов - прямо во время движения вражеских грузовых поездов поражены локомотивы, которые враг использовал для перевозки военной техники и горючего, а также цистерну.

