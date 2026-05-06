На взятке в $34 тысячи задержан сотрудник СБУ: в Офисе Генпрокурора рассказали детали
Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с внутренней безопасностью СБУ задержали действующего офицера спецслужбы на рекордной взятке
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Правоохранители разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, организовавших схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации.
Стоимость таких "услуг" составляла 8,5 тысячи долларов США с человека. За эти деньги мужчин оформляли работниками предприятия только "на бумаге" - без фактического выполнения работы или пребывания на рабочем месте.
Схему разоблачили после того, как один из потенциальных "клиентов" обратился в милицию. Дальнейшее документирование противоправной деятельности и передача средств проходили под контролем оперативников.
"Сегодня сотрудник СБУ задержан непосредственно во время получения 34 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
