В Днепропетровской области чиновника ТЦК поймали на взятке

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили чиновника ТЦК. Его задержали прямо во время получения взятки

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, чиновник ТЦК требовал 1500 долларов США за влияние на принятие решения об исключении гражданина из военного учета и внесении соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников.

Его задержали при получении средств. Пока чиновнику ТЦК сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее журналисты сообщали о проверках ТЦК в Днепре. В соцсетях распространяют видео, где якобы СБУ производят задержание возле здания.