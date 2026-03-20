09:20  20 марта
Смерть 11-летнего мальчика с аутизмом в Харькове: дело матери передали в суд
08:50  20 марта
На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
07:36  20 марта
В Харьковской области осудили военнослужащего за убийство побратыма
UA | RU
UA | RU
20 марта 2026, 09:11

Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения.

По предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

Досудебное расследование осуществляется по фактам:

  • владения и растраты имущества (ст. 191),
  • злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364), служебного подлога (ст. 366),
  • вмешательство в работу автоматизированных систем (ст. 362),
  • служебной халатности (ст. 367) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия. Дополнительная информация будет опубликована впоследствии, отметили правоохранители.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить медиков и их "клиентов", подозреваемых в организации и использовании схемы по оформлению фиктивных групп инвалидности. В общей сложности правоохранители установили 13 человек, незаконно оформивших инвалидность.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »