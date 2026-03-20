Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине

Правоохранители документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий

Об этом сообщила Национальная полиция.

Речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения.

По предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

Досудебное расследование осуществляется по фактам:

владения и растраты имущества (ст. 191),

злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364), служебного подлога (ст. 366),

вмешательство в работу автоматизированных систем (ст. 362),

служебной халатности (ст. 367) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия. Дополнительная информация будет опубликована впоследствии, отметили правоохранители.

