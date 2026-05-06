Пограничники обнаружили авто с сигаретами на миллион

Пограничники разоблачили мужчину с контрабандой. Это произошло на пункте пропуска "Шегин"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Пограничники остановили Peugeot, за рулем которого находился 49-летний мужчина. В ходе обыска в машине нашли 6470 пачек сигарет без акцизных марок.

Нарушитель препятствовал действиям правоохранителей. Поэтому на него был составлен административный протокол.

"Ориентировочная стоимость сигарет – около 600 тыс. грн, авто (которым перевозили контрабанду) – 520 тыс. грн. Общая сумма изъятого – более 1,1 млн грн. Информация передана соответствующим органам", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее пограничники разоблачили схему контрабанды подакцизных товаров через госграницу. Два жителя Буковины пытались переправить сигареты в Румынию, используя беспилотники.