20 березня 2026, 10:46

Закарпатська лікарня "заробляла" на фіктивних ШВЛ: подробиці обшуків

Фото: Національна поліція
У Свалявській районній лікарні тривають обшуки, які проводить Управління стратегічних розслідувань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

За документами лікарні, пацієнтам майже тисячу разів "проводили" процедуру штучної вентиляції легень (ШВЛ) у приймальному відділенні. Це один із найвищих показників в Україні.

Однак, як зазначає журналіст, у приймальному відділенні ніколи не було апарата ШВЛ.

Фактично ці процедури були внесені до системи лише для статистики, а лікарня отримувала кошти на їх підставі, хоча в реальності вони не проводились.

Обшуки у Свалявській лікарні проводяться в межах загальноукраїнської операції, під час якої перевіряють медзаклади щодо:

  • привласнення бюджетних коштів,
  • фіктивних медичних послуг,
  • маніпуляцій з даними в електронній системі охорони здоров’я.

Нагадаємо, 20 березня Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні. Фігурантам справи вітить покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.

