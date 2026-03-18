18 марта 2026, 13:14

На Закарпатье заблокировали три канала переправки мужчин в Венгрию и Румынию

Фото: полиция
Правоохранители заблокировали три схемы незаконной переправки мужчин через границу. Задержаны четверо дельцов, которые организовывали переходы в Венгрию и Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Мукачево разоблачили 26-летнюю жительницу Ивано-Франковска, которая за 10 тысяч евро пыталась переправить киевлянина в Венгрию вне официальных пунктов пропуска. Маршрут проходил в пределах Береговского района. Женщину задержали во время сопровождения клиента после получения денег. Правоохранители изъяли наличные, мобильный телефон и автомобиль.

Также в Мукачево задержали двух местных жителей в возрасте 40 и 53 лет, которые собирались за 11 тысяч долларов переправить мужчину за границу в пределах Береговского района. Фигуранты встретили "клиента" из Киева на вокзале в Сваляве и доставили его в Мукачево для дальнейшей переправки. Там злоумышленников задержали – у них изъяли деньги, полученные от клиента, мобильные телефоны и автомобиль.

Еще одну схему ликвидировали в поселке Великий Бычков. Там 34-летний местный житель организовал переправу в Румынию через реку Тиса за 9 тысяч долларов. При задержании у него изъяли не только деньги и автомобиль, но и 360 пачек сигарет без акцизных марок.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу). Полиция устанавливает их возможных подельников.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали еще 10 схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
