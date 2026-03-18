Фото: полиция

Правоохранители заблокировали три схемы незаконной переправки мужчин через границу. Задержаны четверо дельцов, которые организовывали переходы в Венгрию и Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Мукачево разоблачили 26-летнюю жительницу Ивано-Франковска, которая за 10 тысяч евро пыталась переправить киевлянина в Венгрию вне официальных пунктов пропуска. Маршрут проходил в пределах Береговского района. Женщину задержали во время сопровождения клиента после получения денег. Правоохранители изъяли наличные, мобильный телефон и автомобиль.

Также в Мукачево задержали двух местных жителей в возрасте 40 и 53 лет, которые собирались за 11 тысяч долларов переправить мужчину за границу в пределах Береговского района. Фигуранты встретили "клиента" из Киева на вокзале в Сваляве и доставили его в Мукачево для дальнейшей переправки. Там злоумышленников задержали – у них изъяли деньги, полученные от клиента, мобильные телефоны и автомобиль.

Еще одну схему ликвидировали в поселке Великий Бычков. Там 34-летний местный житель организовал переправу в Румынию через реку Тиса за 9 тысяч долларов. При задержании у него изъяли не только деньги и автомобиль, но и 360 пачек сигарет без акцизных марок.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу). Полиция устанавливает их возможных подельников.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали еще 10 схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.