В Запорожье полицейские и судебно-медицинские эксперты работают в усиленном режиме, чтобы опознать тела людей, чьи жизни унесла вчерашняя российская обстрел

Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области, передает RegioNews .

"Тела некоторых людей невозможно визуально идентифицировать в результате горения. Сегодня специалисты центра розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, провели работу с родными погибших граждан и отобрали у них биологический материал для дальнейшего вывода ДНК-профилей", - уточнили в полиции.

Специалисты объясняют, что это сложная работа как в техническом, так и в морально-психологическом плане.

Семьям предоставляется всесторонняя поддержка и консультирование по процедуре установления совпадений.

В полиции уверяют, что будут приложены все усилия, чтобы как можно быстрее идентифицировать погибших и передать тела родным для достойного захоронения.

Напомним, что 5 мая российская армия атаковала город Запорожье четырьмя авиабомбами и нанесла повторные удары дронами. Были попадания по предприятию, СТО и автомойке.

Погибли 12 человек, 43 человека пострадали, 18 из них госпитализированы. Состояние четырех медики оценивают как тяжелое, 14 человек в состоянии средней тяжести.

6 мая в городе объявлен траур. К уничтоженной в результате атаки СТО приходят люди, чтобы возложить цветы в память о погибших.