Фото: полиция

В Мукачево полицейские задержали двух несовершеннолетних парней за угон автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел поздно вечером 28 февраля. Владелица авто рассказала, что приехала по просьбе несовершеннолетнего знакомого, чтобы подвезти его с другом домой. Когда подростки сели в салон, один из них достал нож и заставил женщину выйти из машины. Парень пересел за руль и поехал вместе с товарищем в неизвестном направлении.

Полиция разыскала автомобиль примерно в 15 километрах от Мукачево. Угнанный автомобиль принудительно остановили неподалеку от санатория "Карпаты".

Подросткам – жителям Мукачево и села Верхняя Визница, объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Обоих фигурантов поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали мужчину, который угнал авто из полигона и стрелял по полицейским. В ходе обыска жилья фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли арсенал оружия.