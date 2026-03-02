16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
02 марта 2026, 12:55

Угрожали ножом и выгнали из салона: на Закарпатье подростки угнали автомобиль знакомой

02 марта 2026, 12:55
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Мукачево полицейские задержали двух несовершеннолетних парней за угон автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел поздно вечером 28 февраля. Владелица авто рассказала, что приехала по просьбе несовершеннолетнего знакомого, чтобы подвезти его с другом домой. Когда подростки сели в салон, один из них достал нож и заставил женщину выйти из машины. Парень пересел за руль и поехал вместе с товарищем в неизвестном направлении.

Полиция разыскала автомобиль примерно в 15 километрах от Мукачево. Угнанный автомобиль принудительно остановили неподалеку от санатория "Карпаты".

Подросткам – жителям Мукачево и села Верхняя Визница, объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Обоих фигурантов поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали мужчину, который угнал авто из полигона и стрелял по полицейским. В ходе обыска жилья фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли арсенал оружия.

Закарпатье угон происшествия угроза автомобиль несовершеннолетние подростки
02 марта 2026
07 августа 2025
